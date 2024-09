Tozé Marreco oficializado como novo treinador do Farense

O Farense confirmou, esta quarta-feira, que António "Tozé" Marreco é o novo treinador da equipa principal, sucedendo a José Mota.

Depois de ter subido os algarvios em 202/23 e de os ter mantido no topo do futebol português na temporada passada, Mota não resistiu ao pior arranque da história do clube na I Liga, com seis derrotas consecutivas. É Tozé Marreco, de 37 anos, quem o substitui ao comando da equipa.

O antigo ponta de lança, que já passou por Oliveira do Hospital, Tondela e Gil Vicente, deixou os minhotos, de forma surpreendente, ainda antes do arranque desta época, pelo que se encontrava sem clube.

Agora, no Farense, Tozé Marreco terá a missão de assegurar a manutenção e colocar a equipa "no caminho vencedor".

"Não será fácil, mas unidos e com o apoio incansável de todos, vamos ultrapassar mais este desafio", pode ler-se no comunicado do clube algarvio, que atualmente ocupa o último lugar do campeonato.

Com seis derrotas nas seis primeiras jornadas, o Farense não soma qualquer ponto e está já a cinco do primeiro lugar acima da linha de água.