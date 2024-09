Taça de Portugal. Porto e Benfica defrontam equipas da quarta divisão, Sporting visita Portimonense

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal ditou que os três grandes vão defrontar clubes de divisões inferiores.

O FC Porto, atual detentor do troféu, vai até casa do Sintrense, primeiro classificado da série D do Campeonato de Portugal, enquanto que o Benfica desloca-se ao norte para jogar em casa do Pevidém, sexto classificado da série A do Campeonato de Portugal.

O Sporting, finalista vencido, tem um duelo teoricamente mais complicado na visita ao Portimonense, da II Liga.

Nesta fase, entram as 18 equipas da I Liga, que se juntam a nove da II Liga, 14 da Liga 3, 21 do Campeonato de Portugal e duas dos distritais, o Juventude Lajense e Maria da Fonte.

Os jogos desta ronda irão realizar-se entre os dias 18 e 21 de outubro.

Todos os jogos:

Sandinenses-AVS

Gondomar-Santa Clara

Belenenses-Gil Vicente

Anadia-Estrela da Amadora

Sanjoanense-Farense

Pevidém-Benfica

Paços de Ferreira-Vitória de Guimarães

Maria da Fonte-Arouca

1.º de Dezembro-SC Braga

Sintrense-FC Porto

Atlético-Rio Ave

União de Leiria-Nacional

Amora-Casa Pia

U.Santarém-Moreirense

Lusitânia de Évora-Estoril Praia

Varzim-Boavista

Lagoa-Famalicão

Portimonense-Sporting

Marialvas-Rebordosa

Leixões-Alcains

São João de Vêr-Paredes

Sporting da Covilhã-Moncarapachense

Caldas-Tirsense

Alpendorada-Cinfães

Vila Real-Atlético dos Arcos

O Elvas-Torreense

Alverca-Pêro Pinheiro

Desportivo de Chaves-Lusitânia de Lourosa

Brito-Moura

Oliveira do Hospital-Mafra

Penafiel-Lusitânia

Amarante-Juventude Lajense