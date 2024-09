"A minha mãe ainda fala norueguês, um dia hei de voltar": a improvável história do defesa do Farense que nasceu na Noruega

O FC Porto está na Noruega, a terra de Rivaldo Morais. Esta é a história improvável do defesa do Farense que nasceu no território onde os portistas vão estrear-se na Liga Europa, contra o Bodø/Glimt.

“Na altura, os meus avós trabalhavam lá, a minha mãe vivia lá com eles”, conta o futebolista a Bola Branca. “Acabei por nascer lá. Vivi lá até aos três anos, depois mudei-me para a Holanda. Tenho lá ainda alguma família, mas nunca mais voltei. A minha mãe ainda fala norueguês e tudo, um dia hei de voltar.”

O lateral só se fixou em Portugal aos sete anos e esta tarde será um espectador atento ao Bodø/Glimt-FC Porto. De resto, confessa, esta não é a primeira equipa norueguesa que observa com mais atenção.