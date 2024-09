Seis derrotas depois, José Mota está de saída do Farense

Depois de seis derrotas em seis jornadas, com 13 golos sofridos e apenas dois golos marcados, José Mota abandona o comando técnico do Farense, onde chegou a meio da temporada 2022/23.



A imprensa desportiva dá conta da saída do técnico de 60 anos, natural de Paredes, mas ainda não se sabe os contornos da mesma, se se deu por despedimento, rescisão ou mútuo acordo.

O Farense é a única equipa do campeonato sem qualquer ponto conquistado, estando a quatro pontos do lugar que disputa o play-off contra um clube da II Divisão e a cinco do primeiro lugar acima da linha de água. Os algarvios já defrontaram Sporting e FC Porto.

A direção dos algarvios ainda não anunciou quem será o substituto do treinador que conquistou uma Taça de Portugal com o Desportivo das Aves em 2018.