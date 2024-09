Cristiano Bacci: "O terceiro golo foi demasiado e a equipa não merecia isso"

O treinador do Boavista, Cristiano Bacci, considera que a vitória do Benfica foi justa, no entanto, acredita, também, que a sua equipa podia ter marcado e que "não merecia" o pesado 3-0 do resultado final.

"Eles [Benfica] mereceram a vitória, como é normal. Mas podíamos ter feito golos, tanto na primeira como na segunda parte", salienta o técnico italiano, no final da partida, em declarações à Sport TV.



