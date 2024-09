Vítor Campelos. "Sporting foi melhor"

O treinador do AVS, Vítor Campelos, diz que a vitória do Sporting “não merece contestação”, mas lamenta o golo sofrido em cima do intervalo.

O jogo

"É uma vitória que não merece contestação. O Sporting foi melhor. Tentámos contrariar o futebol que o Sporting está a apresentar. O segundo golo, em cima do intervalo… as coisas podiam ter sido diferentes na segunda parte. Quando se joga com um Sporting com um nível destes tentamos tapar de um lado e destapamos do outro. Uma palavra para os meus jogadores, que foram bastante trabalhadores, mas não conseguimos levar pontos porque o Sporting foi superior.

Sporting

"Quando se tem várias opções de qualidade, o plantel do Sporting é vasto e tem muita qualidade. Qualquer que jogue tem qualidade, caso contrário não estava aqui. Queríamos levar pontos, mas foi impossível porque o Sporting foi melhor. Agora o foco está no jogo com o Farense."

O AVS perdeu 3-0 em Alvalade.