O Arouca venceu pela segunda vez na I Liga, ao triunfar por 1-0 no terreno do Farense, onde os algarvios somaram a sexta derrota noutros tantos jogos do campeonato.

Trezza, aos 45+1 minutos, marcou o golo solitário dos arouquenses, que, após duas derrotas seguidas, subiram ao 14.º lugar, com seis pontos.

O Farense continua sem pontuar, no 18.º e último lugar.

Veja o resumo da partida: