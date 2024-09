Santa Clara derrota Estrela Amadora

Um golo de Vinícius garantiu os três pontos ao Santa Clara, que venceu na receção ao Estrela da Amadora por 1-0, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que o encontro parecia encaminhar-se para um nulo, Vinícius acabou por decidir o triunfo dos açorianos, ao marcar aos 81 minutos, recolocando a sua equipa no rumo das vitórias, depois da derrota na última ronda em casa do Benfica, enquanto o Estrela continua sem vencer no campeonato, somando dois empates e quatro derrotas.

Com esta vitória, o Santa Clara chega aos 12 pontos e iguala FC Porto e Vitória de Guimarães no segundo posto, equipas que se defrontam a partir das 18:00 na 'cidade berço', enquanto o Estrela da Amadora é o 17.º e penúltimo classificado, com apenas dois pontos.

Veja o resumo da partida: