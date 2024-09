Rui Borges. "Mérito do adversário"

O treinador do Vitória de Guimarães, Rui Borges, considera que houve “mérito” do FC Porto, “uma grande equipa”.

Os dragões foram a Guimarães vencer, por 3-0, em jogo da 6.ª jornada do campeonato.

Mérito dos dragões

"Mérito do adversário, jogámos contra uma grande equipa. Acho que na primeira parte entrámos demasiado receosos, deixámos a bola descoberta, eles encaixarem no meio-campo, perdemos timings de pressão, ficamos receosos e, apesar de não os deixarmos criar muito perigo, não conseguimos mudar. No intervalo conseguimos mudar isso e a seguir há o golo. O 3-0 foi uma experiência do FC Porto, a aproveitar erros nossos. Homens muito rápidos a tomar decisões. Acabaram por fazer o 3-0, mérito em alguns momentos, não tivemos espaço. Hoje não fomos tão capazes de fazer essa ligação de miolo com ataque. Mas é levantar a cabeça e seguir"

FC Porto surpreendeu?

"Sinceramente não, foi mais, no primeiro momento, demérito nosso, porque não conseguimos segurar a primeira etapa de construção deles. Encontrámos o Braga nessa construção e estávamos preparados para essa construção a 3. Não faço ideia, estávamos preparados, sentimos o peso do jogo talvez. Uma palavra para os adeptos, que nunca largaram a equipa. É importante a equipa perceber que foi só um jogo. Deram tudo, não fomos capazes porque a outra equipa foi melhor, é seguir o que nos trouxe até aqui"



Foi uma má exibição?

"Eu não digo má exibição, não registo assim. Houve momentos bons, outros piores, não andámos ao mesmo ritmo coletivo, tínhamos de andar num patamar acima do que andámos até aqui, mas é por a outra equipa ter outro ritmo que sai com um 3-0 daqui"

