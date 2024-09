Empate sem golos entre Moreirense e Famalicão

Moreirense e Famalicão empataram 0-0 em jogo da sexta jornada da I Liga, em Moreira de Cónegos, prolongando as respetivas séries sem vencer na competição.

O Moreirense somou o quarto jogo sem vencer, depois de dois desaires e do empate caseiro com o Benfica, enquanto o Famalicão somou o terceiro, após uma derrota e uma igualdade nas últimas duas rondas.

Com este empate, o Famalicão caiu para o quinto lugar, com os mesmos 11 pontos do Sporting de Braga, menos um do que Santa Clara e Vitória de Guimarães, enquanto o Moreirense permanece no oitavo posto, com oito pontos.

