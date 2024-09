Campelos promete AVS “ambicioso e organizado” contra Sporting

O treinador Vítor Campelos promete um AVS "ambicioso e organizado" para o embate de domingo frente ao Sporting, da sexta jornada da I Liga de futebol, mesmo reconhecendo as dificuldades para contrariar o poderio dos leões.

"Estrategicamente teremos a nossa ideia de jogo, com muito respeito pelo adversário e tentando ser o Aves ambicioso e organizado. Sabemos do poderio do Sporting e da boa época que está a fazer, mas temos de acreditar nas nossas capacidades", disse o técnico dos avenses.

Vítor Campelos apontou que a responsabilidade deste desafio "está do lado do Sporting", enumerando as qualidades que analisou neste adversário.

"Estão num bom momento, têm um equipa recheada de excelentes jogadores e, ao longo do tempo, foram aperfeiçoando comportamentos que agora são mais difíceis de contornar. Têm muita variabilidade do jogo interior e exterior. É uma equipa muito completa", dissecou.

Ainda assim, o técnico disse que o AVS se preparou bem para este desafio e que acredita nas capacidades do grupo para trazer "um bom resultado de Alvalade".

"Temos de ser um Aves organizado e focado, com coragem de, quando tivermos a bola, ficarmos com ela o maior tempo possível e procurar oportunidades. Os atletas estão motivados para jogar nestes grandes palcos e os níveis de concentração serão elevados", antecipou.

Vítor Campelos lembrou que, apesar da diferença de argumentos entre as duas equipas, "só as camisolas não são suficientes para vencer jogos", antevendo que "Rúben Amorim [treinador do Sporting] sabe a qualidade do seu plantel, mas também sabe que tem de ter precauções com o Aves".

"Marcamos em todos os jogos esta época. Temos uma ideia positiva de jogo, com os olhos na baliza adversária. Vamos procurar ser organizados em todos os momentos. Podemos fazer uma boa partida em Alvalade", acrescentou.

Vítor Campelos revelou que, devido aos incêndios que assolaram o norte e centro de Portugal e que deterioram a qualidade do ar, o plantel não pode, num dia, treinar no exterior, mas acredita que tal não teve impacto na preparação.

O treinador confirmou, ainda, que o avançado Zé Luís, recente reforço do AVS, ainda está a aprimorar a forma física e não faz parte das opções para este jogo, tal como o experiente avançado Nenê, lesionado, e o jovem Rodrigo Ribeiro, que está em Vila das Aves emprestado pelos leões.

O AVS, nono classificado, com sete pontos, joga este domingo em casa do Sporting, líder do campeonato, com 15, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.