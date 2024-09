Estádio da U. Leiria interditado para os próximos dois jogos por falta de condições do relvado

A Liga Portugal interditou o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para os próximos dois jogos em casa da União de Leiria, por falta de condições do relvado, anunciou o clube, na quinta-feira.

A União aponta o dedo à Câmara Municipal e à realização do concerto Rockin'1000 no estádio, "apesar das garantias dadas" pelo município de que isso "não iria inviabilizar" a realização dos encontros em causa. Com "enorme tristeza", o clube revela, também, que não sabe quando conseguirá voltar a jogar no Dr. Magalhães Pessoa.

"O relvado ficou sem condições, tendo sido interditado pela Liga Portugal para qualquer tipo de atividade. Neste momento, a União de Leiria não consegue assegurar quando poderá voltar a jogar em casa, uma vez que o campo precisa de uma intervenção profunda para poder ter condições para a prática da modalidade, esperando que esta situação se resuma somente aos próximos dois jogos", pode ler-se no comunicado.



A equipa de Filipe Cândido defrontará o Marítimo, jogo marcado para 29 de setembro, às 15h30, e o Felgueiras, a 11 de outubro, às 18h00, no Estádio Municipal de Rio Maior, que é atualmente utilizado pelo Casa Pia. A SAD unionista agradece ao Marítimo a troca do horário do primeiro encontro, inicialmente previsto para as 20h30, bem como à Câmara de Rio Maior e ao clube casa-piano pela disponibilidade do recinto.

A União de Leiria salienta que entende "a importância destes eventos para a cidade e para a região", contudo, "lamenta profundamente esta situação que muito prejudica o clube, a vários níveis".

"Percebendo a importância destes eventos para a cidade e para a região, a União de Leiria defende que a sua realização não pode colidir com a atividade da instituição que nos últimos anos tem sido a bandeira da Região Centro por todo o País, elevando o nome da cidade com desempenhos e níveis de assistência, em casa e fora, que semana após semana são amplamente destacados pela comunicação social", vinca.

O clube leiriense desculpa-se aos sócios, adeptos, simpatizantes e demais utentes do estádio, e garante que serão tomadas "as medidas possíveis para assegurar as melhores condições para todos".