Ricardo Velho espera chegar à Seleção em breve

O guarda-redes Ricardo Velho aguardava por uma chamada de Roberto Martínez para a Seleção.

Isso mesmo admite, à Renascença, o presidente do Sp. Farense João Rodrigues.

“Sabemos que há frustração de muitos, quiçá também do Ricardo por não ter sido incluído, mas acreditamos que em breve isso aconteça”, disse.

O contrato de Ricardo Velho acaba em junho de 2026, mas o Farense procura nesta altura prolongar o vínculo por mais dois anos com melhoria de ordenado.

“Merece estar ao mais alto nível das remunerações do Farense”, acrescentou.

O Farense é último com zero pontos e prepara-se para receber o Arouca na 6ª jornada da I Liga. João Rodrigues lembra a revolução feita no plantel e pede paciência.