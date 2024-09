Jogos de futebol terão um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios, anuncia FPF

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira, no seguimento da multiplicação dos incêndios e dos desenvolvimentos trágicos, que decretou um minuto de silêncio em memória das vítimas e de todas as pessoas afetadas pelo drama que assola o país.

De acordo com o comunicado publicado na página oficial da FPF, o minuto de silêncio terá lugar em todos os jogos das competições organizadas por aquela entidade a partir desta terça-feira, dia 17 de setembro, até domingo, dia 22 de setembro.

"A FPF reitera a sua solidariedade com todas as vítimas e suas famílias, com as comunidades que estão a enfrentar as consequências desta situação difícil, bem como com todos aqueles que estão no terreno a combater este flagelo, nomeadamente as corporações de bombeiros e a Proteção Civil", pode ler-se na nota também enviada às redações.