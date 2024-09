Incêndios. Associação de Futebol de Aveiro pondera adiamento de jogos

A Associação de Futebol de Aveiro aguarda que os clubes se pronunciem, mas o adiamento de jogos no próximo fim de semana é uma forte possibilidade, sobretudo nas áreas do interior do distrito, onde foi decidido suspender os treinos devido à intensidade dos incêndios florestais.

“Neste momento, é impensável realizar um jogo nestas condições. Estamos a obter feedback de alguns clubes que, não treinando e não tendo atividade neste momento, poderão obrigar-nos a repensar a calendarização. Estamos a ver e, principalmente, a dialogar com os clubes, para avaliar a situação, sabendo que é principalmente a parte nascente do distrito que está mais afetada”, declara.

O levantamento provisório dos danos em instalações desportivas está a ser feito, condicionado pelo evoluir da situação nas próximas horas e dias. O dirigente da AF Aveiro revela que, no concelho de Sever do Vouga, para além dos danos avultados no campo do Pessegueirense, o fogo também atingiu o campo do CRC Rocas do Vouga. Já no concelho de Albergaria-a-Velha, as chamas chegaram ao campo do Soutelo, na freguesia da Branca. A informação vai sendo atualizada à medida que os incêndios vão evoluindo, esclarece José Neves Coelho.