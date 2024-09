Zalazar desfalca Braga por três semanas devido a lesão

O médio uruguaio Rodrigo Zalazar vai desfalcar o Sporting de Braga nas próximas três semanas devido a uma lesão na coxa esquerda, informou esta segunda-feira o clube minhoto.

No domingo, o jogador, de 25 anos, saiu do clássico minhoto com o Vitória de Guimarães (derrota caseira por 2-0), da quinta jornada do campeonato, aos 78 minutos, aparentando já queixas físicas na referida coxa.

Após os exames complementares hoje efetuados, o Sporting de Braga revelou que o internacional uruguaio, que leva cinco golos e quatro assistências neste início de época, tem uma mialgia na coxa esquerda, estimando um tempo de paragem de três semanas.