Taça da Liga renovada arranca a 29 de outubro com Sporting-Nacional

A Taça da Liga de futebol, este ano com novo formato, arranca a 29 de outubro, com o jogo entre o Sporting, campeão nacional, e o Nacional, segundo da última II Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Os quatro jogos dos quartos de final decorrem entre 29 de outubro e 31 de outubro, envolvendo os seis primeiros classificados da I Liga e os dois primeiros da II Liga, para apurar as quatro equipas que vão jogar a Final Four em Leiria, de 4 a 11 de janeiro de 2025.

Uma das meias-finais vai sair dos embates entre o campeão Sporting e os madeirenses, e entre o FC Porto, terceiro da I Liga, e o Moreirense, sexto, que jogam a 31 de outubro.

A outra "meia" vai opor os vencedores do jogo entre o "vice" Benfica ao Santa Clara, vencedor do segundo escalão, que foi marcado para 30 de outubro, e do duelo entre os rivais do Minho Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, quarto e quinto classificados da I Liga, agendado para 31 de outubro.

Depois, Leiria acolhe pela quinta época seguida a fase final da competição, cujo novo formato se fica a dever “à crescente densidade do calendário internacional", segundo a LPFP.

O Benfica, com sete troféus, é o recordista de conquistas da Taça da Liga, à frente do Sporting, que venceu quatro, e do Braga, que soma três, enquanto Vitória de Setúbal, Moreirense e FC Porto têm um cada.