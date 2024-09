Jogo dos Distritais de Viana do Castelo acaba com agressões entre jogadores

O jogo entre o Desportivo de Monção e o Vitorino de Piães acabou com agressões entre jogadores, este domingo.

A partida realizou-se no âmbito da segunda jornada do campeonato da I Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC).

O jogo acabou empatado a uma bola e, nos minutos finais, os jogadores das duas equipas envolveram-se em confrontos.

Em comunicado, a AFVC "lamenta os acontecimentos" diz que não pode "aceitar que os intervenientes diretos no jogo tenham este tipo de comportamentos".

"O Futebol deve ser um espetáculo onde impere sempre o fair play, a ética e a integridade".

Segundo a associação, "serão tomadas as medidas necessárias para punir os responsáveis", depois de ser conhecido o relatório do árbitro, das forças de segurança e do gestor de segurança do jogo.