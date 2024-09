Nota 2 para Cláudio Pereira. “Erro claro e grosseiro” no primeiro golo do Benfica

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Cláudio Pereira, árbitro do Benfica – Santa Clara, partida da jornada 5 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem destaca apenas um lance na primeira parte e logo com interferência no resultado.

"Erro claro e grosseiro" ao validar o primeiro golo do Benfica porque há "falta sobre Safira no início do lance de ataque dos encarnados. Verdade que o lance segue e até muda para o Santa Clara, mas o árbitro deveria ter visto a falta e dado amarelo a Otamendi.