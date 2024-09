José Mota. “Penálti caído do céu e pisão sobre jogador do Farense no segundo golo”

O treinador do Sp. Farense, José Mota, mostra-se revoltado com a arbitragem no Dragão.

“Veio o golo do FC Porto, uma grande penalidade, hoje não estava a chover, mas caída do céu. Viemos novamente para cima do jogo, conseguimos o empate e quando pensava que podíamos ser mais agressivos ofensivamente aparecesse o segundo golo onde perguntou onde está o VAR. Não há faltas para o Farense. Um pisão enorme sobre o Poloni. Vamos continuando a assobiar para o lado. Pergunto se acham que é penálti e pergunto também se não existiu um pisão sobre Poloni no segundo golo do FC Porto. Isto pesa muito e faz a diferença para quem trabalhou toda a semana”, refere.