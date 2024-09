Vasco Matos. “No primeiro golo do Benfica, o árbitro não viu a falta”

O técnico do Santa Clara, Vasco Matos, considera que o Benfica é um justo vencedor, mas deixa críticas à arbitragem.

"Entrámos bem no jogo, como tínhamos preparado, conseguimos ter bola, saímos em vantagem do jogo. Continuámos a jogar, mas depois há alguns momentos que ditam o desenrolar do jogo. O primeiro golo do Benfica, o árbitro não viu a falta, que era clara. O Benfica faz o segundo golo antes do intervalo e nós temos a bola no poste. Primeira parte bastante positiva da minha equipa, num ambiente difícil com o estádio cheio”.

“Depois no início da segunda parte, é o terceiro golo do Benfica, de bola parada, que nos tira do jogo. Tentámos ir à procura do resultado. Os meus jogadores queriam jogar, por isso parabéns aos meus jogadores”, refere.

“O nosso trabalho continua, a vitória do Benfica também é justa. Continuamos o nosso trabalho", acrescentou.

O técnico dos açorianos considera que os encarnados foram surpreendidos.

"Foi difícil de preparar? Acho que nós é que surpreendemos o Benfica. Na primeira parte, quando Lage chama os seus jogadores ao banco, é porque ele tinha sido surpreendido pela nossa equipa. O Benfica apresentou dinâmica forte, empolgada pelos adeptos. Fez bom jogo. Apresentou posicionamentos diferentes, mas não nos surpreendeu muito. Tem uma qualidade individual muito forte. Em termos estratégicos não nos surpreendeu".

O Benfica venceu o Santa Clara por 4-1.