Nota 2 para Cláudio Pereira. “Erro claro e grosseiro” no primeiro golo do Benfica

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Cláudio Pereira, árbitro do Benfica – Santa Clara, partida da jornada 5 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem destaca apenas um lance na primeira parte e logo com interferência no resultado.

"Erro claro e grosseiro" ao validar o primeiro golo do Benfica porque há "falta sobre Safira no início do lance de ataque dos encarnados. Verdade que o lance segue e até muda para o Santa Clara, mas o árbitro deveria ter visto a falta e dado amarelo a Otamendi.

Já na segunda parte, a equipa de arbitragem foi “mais assertiva”.

Aos 69 minutos, há um lance dividido de Matheus Pereira com Bah, mas “não há falta”.

Depois, três lances em que os cartões amarelos são bem mostrados: a Luis Rocha, a António Silva e a Serginho.

Por isso, Nota 2 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Santa Clara por 4-1.