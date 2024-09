Casa Pia derrota Moreirense com remontada

O Casa Pia conseguiu dar a volta ao marcador para vencer em casa o Moreirense por 3-1, em jogo da quinta jornada da I Liga, subindo provisoriamente ao 10.º lugar.

No Estádio Municipal de Rio Maior, os visitantes adiantaram-se através de Madson Monteiro, aos 35 minutos, mas Tchamba (58), Raúl Blanco (70) e Nuno Moreira (81) garantiram a segunda vitória consecutiva no campeonato para os casapianos, que ascendem, à condição, à 10.ª posição, com seis pontos.

Depois de ter empatado com o Benfica na ronda anterior, o Moreirense soma o terceiro jogo seguido sem ganhar e mantém provisoriamente o oitavo lugar, com sete pontos.

Veja o resumo da partida: