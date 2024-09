AVS ganha com pontapé de bicicleta

Um pontapé de 'bicicleta' de Vasco Lopes valeu ao AVS a segunda vitória consecutiva em casa na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol, face ao Rio Ave, por 1-0, em encontro da quinta jornada.

O avançado cabo-verdiano, ausente desde que se lesionou em 3 de março, entrou aos 70 minutos e resolveu o jogo aos 72, num triunfo para o qual também foi decisivo o guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa, que, na estreia, manteve a sua baliza a zero.

Na classificação, o AVS juntou-se, provisoriamente, a Benfica e Moreirense no sétimo lugar, com sete pontos, mais um do que o Rio Ave, que caiu para 11.º.

Veja o resumo da partida: