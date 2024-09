Nota 3 para João Pinheiro. “Não é penálti”, mas “aceita-se a decisão”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a João Pinheiro, árbitro do Arouca - Sporting, partida da jornada 5 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que aos 66 minutos ocorreu o “caso do jogo”.

Numa primeira análise, considerou que não existe penálti a favor do Sporting por mão, num “lance muito difícil”. Depois há uma repetição em que se vê o braço do jogador do Arouca não colado ao corpo e Tiago Rocha acrescenta que, assim sendo, aceita-se qualquer uma das decisões.