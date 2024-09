Nota 3 para João Pinheiro. “Não é penálti”, mas “aceita-se a decisão”

Alberto Cruz

13 set, 2024 Vila Nova de Gaia 22:19

Estou muito feliz por finalmente a RR ter trocado de comentador de arbitragem. O Sr. Paulo Pereira era um embaraço para a vossa instituição. Quanto ao lance capital deste jogo pergunto: alguém consegue ver a bola a bater na mão do jogador do Arouca ? Eu não vejo !! É erro claro e óbvio para o VAR intervir ? Claramente não. Não concordo com a interpretação do VAR da RR neste lance