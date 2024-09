"Faremos o possível para que Gyökeres, Trincão ou qualquer outro não estejam cómodos nem desfrutem do jogo"

O treinador do Arouca, Gonzalo García, disse esta quinta-feira que quer evitar que os jogadores do Sporting desfrutem do duelo entre as duas equipas, esta sexta-feira, da quinta jornada da Liga portuguesa de futebol.

A ideia foi transmitida pelo técnico uruguaio durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio, quando lhe perguntaram se o avançado dos leões, Viktor Gyökeres, terá direito a marcação especial.

"Nunca fiz marcação especial. Quero uma equipa organizada que consiga ter muita gente perto do adversário. Faremos o possível para que jogadores como Gyökeres, Trincão ou qualquer outro não estejam cómodos nem desfrutem do jogo. Queremos ser nós a desfrutar da partida", disse.

Gonzalo García reconhece que o Sporting "tem muita qualidade" e, mesmo não querendo detalhar a estratégia, elencou as qualidades que detetou no adversário.

"Trabalham juntos há muito tempo e têm uma ideia de jogo muito clara. São uma equipa muito pressionante, que defende bem e não sofre muitos golos. Com bola, são dinâmicos, com jogadores rápidos, e chegam com muita gente à área adversária", analisou.

O treinador do Arouca lembrou que para travar os leões há equipas que "optam por defender com muita gente, outras que tentam ser mais pressionantes e tirar-lhes a bola", mas garantiu que vai manter a identidade do seu conjunto.

"Sinto que as minhas equipas têm uma identidade, que tento sempre manter, mesmo mudando pequenas coisas mediante os adversários. Se nos viram jogar nos últimos jogos, certamente sabem a ideia que gostamos de ter. A ideia é construir algo a longo prazo e não apenas para um dia concreto", partilhou o treinador sul-americano, que se estreia esta época na Liga.

Para a receção ao Sporting, Gonzalo García já não conta com o avançado espanhol Cristo González, que foi transferido para o Al Sadd, do Catar. "Temos de ajustar a equipa tal como o fizemos nas outras semanas, porque sempre nos faltou alguém. Com o Cristo [González] podíamos jogar de uma maneira, sem ele temos de adaptar algumas coisas. Não é o melhor momento para fazer mudanças, é uma baixa importante, mas temos outros jogadores", partilhou.

O treinador considerou, por isso, importante a pausa do campeonato, apontando que serviu para "adaptar jogadores novos, trabalhar algumas ideias e preparar este jogo com o Sporting".

Neste desafio, Gonzalo García confirmou que Eboué, Galovic e Mateus Quaresma, todos lesionados, não podem ser opção.

O Arouca recebe esta sexta-feira o Sporting, numa partida agendada para as 20h15 horas, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.