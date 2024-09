Após duas lesões graves, Boavista repesca guarda-redes

O guarda-redes César Dutra está de regresso ao Boavista.

Apesar de estar impedido de inscrever jogadores, os axadrezados inscreveram um jogador que estava sem clube e que terminara contrato com a equipa do Bessa no final da época passada.

César, de 32 anos, assinou contrato até final da época 2025/26.

De recordar que o Boavista viu dois dos seus guarda-redes lesionarem-se com gravidade no mesmo treino: João Gonçalves e Luís Pires.

Ambos os guardiões sofrerem roturas do ligamento cruzado anterior do joelho.