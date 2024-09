Matilde Fidalgo. “O jogo não tem as mesmas características” no masculino e no feminino

A internacional portuguesa Matilde Fidalgo considera que não se deve comparar o futebol masculino com o futebol feminino.

“Há uma tendência grande de querer comparar o masculino ao feminino e acho que isso boicota o crescimento do feminino. O jogo não tem as mesmas características do feminino, mas não quer dizer que seja menos bem jogado”, refere Matilde Fidalgo.

Na conferência “Siga Women Leadership Forum”, que decorre no estádio do Dragão, a jogadora deu o exemplo:

“Ninguém vê os 100m de homens e pergunta porque as mulheres não estão a correr juntos, são competições diferentes. O ténis feminino vende tanto como o ténis masculino e o futebol masculino é jogado consoante as características das jogadoras e é importante perceber isso para que o público que vá, não vá com a expectativa de um jogo e depois receber outro”.

“Essa incompatibilidade da visão que tinham e aquilo que depois existe também faz muitas vezes o público não se fidelizar”, acrescentou.

Matilde Fidalgo, que esteve no Famalicão na época passada, defende ainda que “quanto melhores forem as condições que as jogadoras têm, melhor vai ser o produto que conseguem realizar”.

Depois, a atleta, de 30 anos, deixou uma sugestão para chamar jovens aos estádios:

“O público do futebol está a mudar, as pessoas têm cada vez menos capacidade de estar uma hora e meia a prestar atenção só no jogo. As redes sociais vão ter um papel fundamental naquilo que será a venda do futebol porque quando se vai ao estádio metade das pessoas estão a olhar para o telemóvel e mesmo durante o jogo já é raro ver pessoas só a olhar para o futebol. Então explorar estas formas de promover não só os 90 minutos e o espetáculo que está ali, mas formas de interagir porque isso vai atingir um público de outra faixa etária que se começa a perder no futebol”.