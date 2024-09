Ricardo Mangas troca Vitória pelo Spartak de Moscovo por dois milhões de euros

Ricardo Mangas transferiu-se do Vitória de Guimarães para os russos do Spartak Moscovo, informaram os vimaranenses esta terça-feira, no site oficial. Uma venda com que o Boavista também lucra.

O clube minhoto adiantou que a venda do passe se consumou por dois milhões de euros, segundo um acordo em que pode receber 500 mil euros adicionais, mediante o cumprimento de objetivos por parte do lateral-esquerdo, de 26 anos, e em que reserva 15% do valor de uma futura transferência.

O jogador vai representar o quarto classificado da principal divisão russa, após ter sido o melhor marcador do Vitória, com quatro golos, e somado duas assistências na qualificação dos minhotos para a Liga Conferência, assegurada com um registo imaculado de seis triunfos em seis encontros.

Ricardo Mangas jogou como extremo esquerdo nas dez partidas realizadas pelos vimaranenses na presente época. Em 2023/24, a primeira temporada ao serviço do Vitória, marcou um golo e somou seis assistências em 28 desafios, a jogar como médio encostado à ala esquerda, num sistema tático com três defesas centrais.

O emblema de Guimarães contratou o jogador algarvio ao Boavista em julho de 2023, numa operação em que desembolsou 900 mil euros pela totalidade do passe, com os axadrezados a garantirem o direito a 20% da mais-valia de uma futura transferência - contas feitas, cerca de 220 mil euros desta venda.

Formado em Nazarenos, Marítimo, Olhanense, Ferreiras, CB Portimão, Benfica e Tondela, Ricardo Mangas jogou ainda no Mirandela, equipa na qual foi orientado pelo atual treinador do Vitória, Rui Borges, na época 2017/18, e nos franceses do Bordéus, tendo marcado três golos em 30 jogos durante a época 2021/22.

A transferência de Ricardo Mangas para a equipa da Rússia, país onde a janela de transferências de verão fecha a 12 de setembro, dá-se após o mercado ter encerrado em Portugal, a 2 de setembro