Arouca vende Cristo González para o Qatar por seis milhões de euros

O Arouca oficializou esta segunda-feira a saída de Cristo González para o campeão do Qatar Al Sadd, com o avançado a juntar-se a Rafa Mujica, que também havia deixado os arouquenses para representar o emblema asiático.

O ponta de lança espanhol assinou um vínculo válido por quatro épocas e a imprensa desportiva avança que os valores da transferência asseguram aos arouquenses seis milhões de euros, que poderão chegar a nove, mediante objetivos, o que representa o segundo maior encaixe de sempre para os "lobos", apenas atrás da venda de Rafa Mujica, saído no final da temporada transata.

“Agradeço a todas as pessoas que conheci aqui, desde companheiros a corpo técnico, trabalhadores do clube, adeptos, direção e presidente. A todos estou muito agradecido, não quero falar de uma despedida para sempre, porque um dia nos poderemos voltar a ver e aqui, em Arouca, tive um ano muito bonito, partilhado com gente incrível", explicou o dianteiro, de 26 anos, em vídeo de despedida partilhado nas redes sociais do Arouca.

Chegado ao futebol português no início da época 2023/24, proveniente dos italianos da Udinese, Cristo González evidenciou-se ao serviço do conjunto da Serra da Freita, tendo apontado 18 golos, 15 dos quais no campeonato, que fizeram dele o segundo melhor marcador de sempre do clube na I Liga.

Na atual temporada, tinha apenas dois jogos pelo Arouca, após recuperar de lesão sofrida na pré-temporada, que perfizeram os 44 que realizou ao serviço do emblema do distrito de Aveiro.

Após o interregno para os encontros das seleções nacionais, segue-se, para o Arouca, a receção ao líder Sporting, a contar para a quinta jornada do campeonato, numa altura em que ocupa o 14.º posto, com três pontos.