“Lance muito complexo” no Farense-Sporting

O Conselho de Arbitragem (CA) volta a divulgar, no programa “Juízo Final”, da Sport TV, as comunicações áudio do VAR de alguns jogos da I Liga.

O vice-presidente do CA, João Ferreira, explicou os lances depois de vistas as imagens.

Destaque para o penálti assinalado no Sp. Farense – Sporting.

Primeiro, as mensagens entre VAR e árbitro:

VAR: Jogador tem o braço em posição natural e há um desvio no atacante imediatamente antes. Vou mostrar a posição do braço do defesa, antes desvia no atacante. Bate na coxa e desvia para cima, para o cotovelo do defesa.

Árbitro: Para mim o braço está muito aberto.

VAR: Pá, tu é que sabes, Tiago, tu é que sabes. Já te mostrei a imagem de trás que dá para ver a amplitude do braço.

Árbitro: Ok, estás a ver aqui também. O jogador é o número 44 e para mim tem o braço em volumetria. Vou manter a minha decisão.