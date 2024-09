“Lance muito complexo” no Farense – Sporting

O Conselho de Arbitragem (CA) volta a divulgar, no programa “Juízo Final”, da Sport TV, as comunicações áudio do VAR de alguns jogos da I Liga.

O vice-presidente do CA, João Ferreira, explicou os lances depois de vistas as imagens.

Destaque para o penálti assinalado no Sp. Farense – Sporting.

Primeiro, as mensagens entre VAR e árbitro:

VAR: Jogador tem o braço em posição natural e há um desvio no atacante imediatamente antes. Vou mostrar a posição do braço do defesa, antes desvia no atacante. Bate na coxa e desvia para cima, para o cotovelo do defesa.

Árbitro: Para mim o braço está muito aberto.

VAR: Pá, tu é que sabes, Tiago, tu é que sabes. Já te mostrei a imagem de trás que dá para ver a amplitude do braço.

Árbitro: Ok, estás a ver aqui também. O jogador é o número 44 e para mim tem o braço em volumetria. Vou manter a minha decisão.

Depois, a explicação do elemento do Conselho de Arbitragem:

"Lance muito complexo. Vou relembrar o que já disse: posso não concordar com o meu colega em campo, mas tenho aqui um facto, uma prova. Se olharmos para o lance na sua plenitude, não gostaríamos que fosse assinalado penálti. E porquê? Há vários factos: o defensor está parado a fazer contenção, a evitar que o atacante se vire, a proteger a baliza, não faz nenhum gesto com a mão; e a bola sofre uma mudança de direção em cima do defensor, acabar por ser inesperada e a bola vai bater no braço. Não tem nada de penálti”, referiu João Ferreira.

Depois acrescentou: “Mas vamos à prova, e essa é que grande dificuldade. Esta intervenção foge ao standard. Mostra a certeza dos video-árbitros, e aqui o Fábio Verissimo estava convicto. A prova é: a bola bateu no braço? Bateu. O braço estava junto ao corpo? Não. Entramos aqui naquilo que é a amplitude de diferença de opinião e neste caso o Tiago manteve a sua decisão, gostávamos que fosse outra, em campo principalmente."

O Sporting goleou o Farense por 5-0 nesta partida.