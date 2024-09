Jorge Silas é o novo treinador do Marítimo, rendendo Fábio Pereira, que não resistiu aos maus resultados no início da temporada, anunciou na quinta-feira o clube da II Liga.

"A equipa técnica será, ainda, composta por Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves", revelaram os madeirenses, em comunicado no seu sítio oficial na Internet, sem revelar a duração do contrato.

Em 2023/24, o técnico, de 48 anos, comandou os destinos do Mafra, terminando a II Liga na nona posição, com os mesmos 44 pontos do FC Porto B.



Natural de Lisboa, Silas passou ainda por Belenenses, clube no qual iniciou a carreira como treinador principal, na temporada 2017/18, B SAD, Sporting, Famalicão e AEL Limassol, do Chipre.

Trata-se de um regresso a uma casa que bem conhece, uma vez que representou o Marítimo, enquanto jogador, na época 2004/05, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, contabilizando três golos e uma assistência em 21 jogos.

Após quatro jornadas, o Marítimo ocupa a 10.ª posição na tabela classificativa, com cinco pontos, em igualdade pontual com Feirense, Portimonense, União de Leiria e Mafra.

A estreia de Silas no comando técnico dos insulares vai acontecer na receção ao Alverca, que também vai estrear Vasco Botelho da Costa como novo treinador, a 15 de setembro, jogo da quinta jornada da II Liga.