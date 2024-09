Futebol adaptado é a novidade da terceira edição do “Futebol de Rua”

O futebol adaptado é a grande novidade na 3ª edição do “Futebol de Rua”, para crianças, este fim de semana, na cidade de Espinho.

Tiago Paiva, da organização do evento, aponta para um aumento significativo do número de participantes.

“Vamos ter um crescimento exponencial para mais de 100 equipas e 1300 atletas de todo país, inclusive das ilhas, com idades entre os 6 e os 12 anos. Queremos promover a inclusão social e a igualdade de género. Este é um torneio completamente diferente, porque todos jogam com o mesmo equipamento e é totalmente gratuito, com atividades interativas para as crianças e pais. Estamos com fortes expetativas de que durante este fim-de-semana umas centenas de milhar de pessoas passem pelo município de Espinho”, declara.

Tiago Paiva complementa que “para além do futebol de rua, dias 6, 7 e 8, teremos pela primeira vez o futebol adaptado, com a participação de 12 CERCI’s e 120 atletas, sexta-feira, na praia 37”.

A abrangência é uma das imagens de marca do evento que vai já na 3ª edição e que acolhe o mais variado tipo de equipas. “Muitas já praticam, outras formam-se espontaneamente, com nomes espontâneos. Há clubes que também participam neste torneio por ser diferente dos federados e querem incrementar a igualdade de género no início da sua época desportiva. Portanto, temos federados, não federados, equipas que se formam nos bairros e nas freguesias, de vários pontos do país e que vêm jogar de forma espontânea. Este torneio é mesmo isso, conseguir ser o mais agregador das várias vertentes, na idade entre os 6 e os 12 anos, uma idade muito importante do atleta e, sobretudo, do ser humano”, conclui.