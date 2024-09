Benfica - FC Porto no mesmo dia do Sp. Braga - Sporting

A Liga anunciou os horários da 6.ª à 12.ª jornada do campeonato. Destaque para o Benfica - FC Porto, da 11.ª jornada, que está agendado para 10 de novembro, um domingo, às 20h45.

No mesmo dia haverá um duelo entre Sp. Braga e Sporting, com início duas horas antes do clássico, às 18h45.

HORÁRIOS DIVULGADOS PELA LIGA

6.ª JORNADA:

Sexta-feira, 20 de setembro

Nacional-Sp. Braga, 20h15

Sábado, 21 de setembro

Santa Clara-Estrela da Amadora, 15h30

Rio Ave-Estoril, 15h30

Vitória de Guimarães-FC Porto, 18h00

Moreirense-Famalicão, 20h30

Domingo, 22 de setembro

Gil Vicente-Casa Pia, 15h30

Farense-Arouca, 18h00

Sporting-AVS SAD, 20h30

Segunda-feira, 23 de setembro

Boavista-Benfica

7.ª JORNADA:

Sexta-feira, 27 de setembro

Estoril-Sporting, 20h15

Sábado, 28 de setembro

Estrela da Amadora-Moreirense, 15h30

Casa Pia-Vitória de Guimarães, 18h00

Benfica-Gil Vicente, 20h30

Domingo, 29 de setembro

Santa Clara-Boavista, 15h30

Famalicão-Nacional, 15h30

FC Porto-Arouca, 18h00

Sp. Braga-Rio Ave, 20h30

Segunda-feira, 30 de setembro

AVS SAD-Farense, 20h15

8.ª JORNADA:

Sexta-feira, 4 de outubro

Rio Ave-Famalicão, 20h15

Sábado, 5 de outubro

Gil Vicente-Estrela da Amadora, 15h30

Moreirense-Santa Clara, 15h30

Arouca-AVS SAD, 18h00

Sporting-Casa Pia, 20h30

Domingo, 6 de outubro

Farense-Estoril, 15h30

Vitória de Guimarães-Boavista, 15h30

Nacional-Benfica, 18h00

FC Porto-Sp. Braga, 20h30

9.ª JORNADA:

Sexta-feira, 25 de outubro

Casa Pia-Nacional, 18h45

Santa Clara-Gil Vicente, 20h45

Sábado, 26 de outubro

Estoril-Arouca, 15h30

Boavista-Moreirense, 18h00

Famalicão-Sporting, 20h30

Domingo, 27 de outubro

Sp. Braga-Farense, 15h30

Benfica-Rio Ave, 18h00

Estrela da Amadora-Vitória de Guimarães, 20h30

Segunda-feira, 28 de outubro

AVS SAD-FC Porto, 20h15

10.ª JORNADA:

Sexta-feira, 1 de novembro

Sporting-Estrela da Amadora, 20h15

Sábado, 2 de novembro

Rio Ave-Casa Pia, 15h30

Farense-Benfica, 18h00

Gil Vicente-Boavista, 20h30

Domingo, 3 de novembro

AVS SAD-Famalicão, 15h30

Arouca-Sp. Braga, 18h00

Vitória de Guimarães-Moreirense, 18h00

FC Porto-Estoril, 20h30

Segunda-feira, 4 de novembro

Nacional-Santa Clara, 20h15

11.ª JORNADA:

Sexta-feira, 8 de novembro

Moreirense-Gil Vicente, 20h15

Sábado, 9 de novembro

Estoril-AVS SAD, 15h30

Casa Pia-Farense, 15h30

Famalicão-Arouca, 18h00

Boavista-Rio Ave, 20h30

Domingo, 10 de novembro

Estrela da Amadora-Nacional, 15h30

Santa Clara-Vitória de Guimarães, 16h30

Sp. Braga-Sporting, 20h45

Benfica-FC Porto, 20h45

12.ª JORNADA:

Sexta-feira, 29 de novembro

Farense-Estrela da Amadora, 20h15

Sábado, 30 de novembro

Rio Ave-Moreirense, 15h30

Nacional-Boavista, 18h00

Sporting-Santa Clara, 20h30

Domingo, 1 de dezembro

Estoril-Famalicão, 15h30

Arouca-Benfica, 18h00

AVS SAD-Sp. Braga, 20h30

Segunda-feira, 2 de dezembro

Vitória de Guimarães-Gil Vicente, 18h45

FC Porto-Casa Pia, 20h45