Alverca despede treinador ao fim de quatro jornadas

O Alverca comunicou, esta segunda-feira, a saída de Zé Pedro do comando técnico.

O treinador montijense, de 45 anos, resistiu apenas quatro jornadas na II Liga, em que somou três empates e uma derrota. A gota de água foi a goleada sofrida, na sexta-feira, diante do Académico, por 4-0.

Zé Pedro pegou na equipa depois de João Pedro, que na temporada passada subiu o Alverca à II Liga, ter rumado ao Casa Pia, no verão.

Na última época, o antigo médio orientou o Vitória de Setúbal, de que foi jogador, e levou-o à Liga 3, ao vencer a Série 2 do Campeonato de Portugal. No entanto, os sadinos falharam a subida na secretaria, devido a supostos incumprimentos financeiros face ao exigido pela Federação. Em vez disso, desceram à Segunda Divisão distrital.

Enquanto jogador, Zé Pedro destacou-se, em especial, ao serviço de Vitória (86 jogos e 11 golos) e Belenenses (181 jogos e 31 golos).

Como treinador, começou no Alcochetense, antes de se juntar à equipa técnica de Jorge Silas, na B SAD, no Sporting, no Famalicão e no AEL Limassol. Regressou a Portugal em 2022/23, para orientar a B SAD, desta feita como treinador principal, e na última época brilhou ao comando do Vitória. Porém, a subida à Liga 2, pela mão do Alverca, não correu bem.