Sporting isola-se na liderança após derrota do Famalicão em Guimarães

O Vitória de Guimarães derrotou o Famalicão, por 2-1, este domingo, num jogo que teve vários efeitos na tabela do campeonato: os vimaranenses colaram-se no segundo lugar ao FC Porto e aos famalicenses, que perderam a oportunidade de se juntar ao Sporting na liderança.

Kaio César inaugurou o marcador para a equipa da casa ao minuto oito, no entanto, nove minutos depois, Sorriso empatou. O empate manteve-se por largos minutos, no entanto, aos 90+1, o Estádio D. Afonso Henriques explodiu de alegria, com o golo vitorioso de Tomás Händel.

O Vitória sobe, assim, ao quinto lugar, com os mesmos pontos de Famalicão, segundo classificado, FC Porto, terceiro, e Santa Clara, quarto. Os famalicenses falham a oportunidade de chegar aos 12 pontos e, desta forma, permitem que o Sporting se isole na liderança do campeonato.