O Casa Pia somou a primeira vitória no campeonato, à quarta jornada, este sábado, ao derrotar o Estrela da Amadora, fora, por 1-0.

Henrique Pereira apontou o único golo do encontro aos 61 minutos.

Com este triunfo, o primeiro da época - e o primeiro jogo em que não perde -, o Casa Pia sobe à 14.ª posição, com três pontos. Já o Estrela continua em 16.º, com um ponto, e pode cair para o último lugar.