Árbitro lesionado, golos anulados e um penálti na vitória do Rio Ave sobre o Arouca

O Rio Ave recebeu e bateu o Arouca, por 1-0, este domingo, num jogo com várias incidências, a contar para a quarta jornada da I Liga.

O primeiro episódio deu-se logo aos três minutos, quando o árbitro da partida, Bruno Costa, teve de ser substituído, devido a lesão. Entrou para o seu lugar Miguel Fonseca.

Aos 37 minutos, Amine Oudrhiri introduziu a bola na baliza do Arouca, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Seis minutos depois, penálti para o Rio Ave e, na cobrança, Clayton Silva não perdoou.

Ao minuto 52, Henrique Araújo reestabeleceu o empate, no entanto, o assistente levantou a bandeirola. Logo depois, o videoárbitro confirmou que o avançado emprestado pelo Benfica estava adiantado.

As redes e o marcador não voltaram a mexer e o Rio Ave arrecadou os três pontos, mantendo o registo imaculado em casa. Com isto, a equipa de Luís Freire sobe ao nono lugar da tabela, com seis pontos.

O Arouca é 14.º, com três pontos, um acima da linha de água.