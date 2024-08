Santa Clara derrota AVS e cola-se ao FC Porto em quarto

O Santa Clara subiu à condição, ao quarto lugar do campeonato, este sábado, ao receber e bater o recém-promovido AVS, por 2-1.

Gabriel Silva abriu o marcador para os açorianos, aos 24 minutos, mas Jaume empatou 11 minutos depois. Já na segunda parte, ao minuto 58, Alisson Safira apontou o golo da vitória do Santa Clara.

A equipa de Vasco Matos passa a somar nove pontos e iguala o FC Porto. Os açorianos estão, à condição - o Sporting de Braga ainda não jogou -, no quarto lugar da I Liga, com três vitórias em quatro jornadas, e sabe que terminará esta ronda, pelo menos, no quinto posto.

O "novato" AVS desce à 11.ª posição, com quatro pontos.