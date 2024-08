Nota 4 para Luís Godinho. Um penálti bem negado e outro "bem assinalado"

Tiago Rocha, o novo VAR Bola Branca, atribui Nota 4 a Luís Godinho, pela atuação no clássico da jornada 4 do campeonato entre Sporting e FC Porto, em Alvalade, que os leões venceram, por 2-0.

Foi uma arbitragem com "nota muito positiva". Godinho foi "assertivo quando chamado a intervir" e, nos dois lances na área, "foi perentório" e, no entender do comentador da Renascença, decidiu bem.

Aos 44 minutos, o Sporting pediu grande penalidade, por agarrão de Otávio a Gonçalo Inácio, na sequência de um canto. Godinho não deu.