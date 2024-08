César Peixoto aponta o dedo à arbitragem. "Não nos deixaram ganhar"

César Peixoto considera que o árbitro "não deixou" o Moreirense ganhar ao Benfica. O treinador dos cónegos queixa-se de um golo mal anulado na primeira parte e de um penálti mal assinalado ao cair do pano.

"Conseguiram anular-nos um golo de forma muito duvidosa e marcar-nos um penálti também muito duvidoso. Não nos deixaram ganhar", atira, após a partida da jornada 4 da I Liga, em declarações à Sport TV.

Com este resultado, o Moreirense passa a somar sete pontos, a dois dos três da frente - Sporting, FC Porto e Famalicão -, que ainda não jogaram. Nesta jornada, há clássico entre leões e dragões, em Alvalade.

Análise ao jogo: "Estou frustrado, merecíamos a vitória. O Benfica teve mais bola, mas as situações foram igualadas. Conseguiram anular-nos um golo de forma muito duvidosa e marcar-nos um penálti também muito duvidoso. Não nos deixaram ganhar. O resultado não nos satisfaz, pelo esforço, pelo sacrifício, pelo golo mal anulado. É preciso mais respeito. Não nos deixaram ganhar."

Faltou ter mais bola: "Queremos sempre ter bola, mas contra as equipas grandes é sempre muito difícil. Mas um treinador quer sempre mais, como é óbvio, e temos aspetos a melhorar. Podíamos ter vencido, mas ainda não está tudo vencido. Vamos encarar o campeonato jogo a jogo."

Evolução do Moreirense: "Estamos no caminho certo, sabemos o que queremos fazer, o que temos a evoluir e o caminho que temos de fazer. A equipa ainda tem muito para crescer. Estou muito contente com o meu plantel."