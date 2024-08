FC Porto, SC Braga e Vitória de Guimarães conhecem adversários esta sexta-feira

O FC Porto já tinha a presença assegurada na Liga Europa, mas o SC Braga juntou-se esta quarta-feira, duplicando a presença portuguesa na segunda prova das competições europeias de futebol. E o Vitória de Guimarães marca a estreia das equipas portuguesas na primeira fase da Liga Conferência.

Tal como a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência também deixam de ter fase de grupos, funcionando como uma liga. Cada equipa na Liga Europa vai realizar oito jogos, metade deles em casa; na Liga Conferência, são seis jogos, também metade em casa.

O sorteio da Liga Europa começa às 12h desta sexta-feira. O sorteio da Liga Conferência acontece logo de seguida, às 13h30.

Liga Europa - Pote 1

AS Roma, Manchester United, FC Porto, AFC Ajax, Rangers FC, Eintracht Frankfurt, SS Lazio, Tottenham Hotspur, Slavia Praga

Liga Europa - Pote 2

Real Sociedad, Az Alkmaar, SC Braga, Olympiacos, Olympique Lyonnais, PAOK FC, Fenerbahce, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvárosi

Liga Europa - Pote 3

Qarabag, Galatasaray, Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmo

Liga Europa - Pote 4

Athletic, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Besiktas, FCSB, Rigas FS, Elfsborg, Steaua

Liga Conferência - Pote 1

Chelsea, Copenhaga, Gent, Fiorentina, LASK, Betis

Liga Conferência - Pote 2

Istanbul Basaksehir, Molde, Legia Varsóvia, Heidenheim, Djurgarden, APOEL

Liga Conferência - Pote 3



Rapid Viena, Omonia Nicosia, HJK Helsínquia, Vitória SC (Guimarães), Astana, Olimpija Ljubljana

Liga Conferência - Pote 4

Cercle Brugge, Shamrock Rovers, The New Saints, Lugano, Heart of Midlothian, Mladá Boleslav

Liga Conferência - Pote 5

Petrocub Hincesti, St. Gallen, Panathinaikos, TSC, Borac Banja Luka, Jagiellonia Bialystok

Liga Conferência - Pote 6

NK Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur Reykjavik, Noah