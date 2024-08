Braga empata e garante lugar na fase regular da Liga Europa

O Sporting de Braga garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para a fase regular da Liga Europa. Os minhotos recuperaram de uma desvantagem de dois golos face ao Rapid de Viena e chegaram ao empate, que garantiu a vitória na eliminatória.

Depois de uma vitória por 2-1 em casa, o SC Braga não entrou bem, ficando em desvantagem logo aos dois minutos, graças a um autogolo de Arrey-Mbi. O resto do primeiro tempo foi acidentado, com vários cartões amarelos e uma lesão para Robson Bambu, mas terminou sem mais golos.

O Rapid marcou pela segunda vez no início da segunda parte, como novo erro de Arrey-Mbi. A reviravolta começou com um penálti a favor do Braga ao minuto 68, por uma falta sobre Gabri, e continuou com um golo de Ricardo Horta ao minuto 70, com um remate rasteiro.

O empate assegurou o apuramento dos minhotos para a primeira fase da Liga Europa. O sorteio que dá a conhecer os adversários da equipa portuguesa acontece esta sexta-feira, a par do sorteio da Liga Conferência, para a qual se apurou outra equipa do Minho, o Vitória de Guimarães.