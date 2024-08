Boavista anuncia não vai conseguir inscrever as duas contratações

O Boavista anunciou, numa mensagem publicada pelo presidente Fary Faye, que não vai conseguir inscrever reforços até ao fim do mercado de transferências.

"Dirijo-me a todos para vos informar que, apesar do enorme esforço e das intensas negociações realizadas ao longo dos últimos três meses e meio, não será possível concluir, antes do fecho deste mercado de transferências, o processo relativo aos Transfer Bans da FIFA", pode ler-se.

O clube axadrezado chegou a fazer duas contratações este verão, o médio Ibrahim Alhassan e o avançado Bruninho, mas não conseguirá inscrevê-los.

Em causa, está a execução de uma dívida antiga: "Este conselho de administração foi surpreendido, no dia 1 de agosto, com mais uma situação inesperada: a Sociedade BTL, detentora de um crédito sobre o Clube, do qual a SAD é solidariamente responsável, obteve autorização do Tribunal Judicial do Porto para executar a dívida em questão através dos direitos económicos dos jogadores transacionados nesta janela de transferências".

O Boavista recebeu 2 milhões de euros com a venda de Pedro Malheiro e perto de 1 milhão com Chidozie.

"O CA explorou todas as vias legais e financeiras na procura de assegurar que o Boavista pudesse enfrentar a presente temporada sem esta limitação que tanto nos afeta há três mercados de transferências. Tínhamos um plano claro e bem estruturado, que incluía a transação dos direitos económicos de alguns jogadores, numa operação que serviria para alavancar financeiramente a SAD e resolver os Transfers Bans da FIFA", pode ainda ler-se.



O direção de Fary garante que "nosso compromisso é claro e inegociável: vamos continuar a dedicar-nos diariamente, com todas as nossas forças, para ultrapassar este problema até ao final do ano".

O Boavista vai para a quarta janela de transferências consecutiva sem conseguir inscrever jogadores devido a problemas financeiros.

"Apesar deste revés, continuo a acreditar na força da nossa instituição, na determinação dos nossos atletas e equipa técnica, e no apoio incondicional dos nossos adeptos. Peço a todos compreensão e paciência, mas também a união e a resiliência que fazem de nós, boavisteiros, adeptos únicos e especiais, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida do nosso Clube. Estou certo de que, juntos, conseguiremos superar mais este grande desafio e que seremos capazes de continuar a honrar a história do nosso Boavista", conclui.

O Boavista está no 11.º lugar com uma vitória somada na abertura contra o Casa Pia e duas derrotas consecutivas, ambas por 1-0, frente ao Braga e Famalicão.