"Queremos os grandes palcos". Carvalhal quer vencer em Viena e chegar à Liga Europa

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, não se quer contentar com a Liga Conferência e, por isso, quer vencer o Rapid Viena para confirmar a passagem à Liga Europa depois da vitória, por 2-1, na primeira mão.

"Queremos os grandes palcos, grandes equipas. Acredito piamente que vamos conseguir chegar à Liga Europa, onde há equipas de alto quilate. Ando no futebol para viver o que vamos viver amanhã. Uma atmosfera bonita, é para isso que trabalho e que me anima para andar no futebol. Passar permite-nos defrontar ambientes de eleadíssimo nivel. É uma divisão acima", disse, em conferência de imprensa.

O técnico dos minhotos espera "um osso duro de roer" em Viena.

"Já conseguimos duas reviravoltas, isso é saúde mental, é espírito competitivo. Temos de ser humildes, uma verdadeira equipa para defender bem e fazer golos. Vamos apostar nisso. Vai ser complicado, dificil, mas queremos ir à Áustria vencer", perspetivou.

Carvalhal puxou a fita até ao jogo da primeira mão para descrever um resultado injusto: "A eliminatória estaria quase resolvida se houvesse justiça. Eles tiveram um expulso e fizeram um golo num erro nosso. Estamos em processo de transição, com poucos treinos aquisitivos. Depois, fizemos um ataque massivo e poderiam ter sido vários golos".

O jogo vai decidir se o Braga jogará a fase de grupos da Liga Europa ou Conferência. Carvalhal reduz o nível de pressão.

"A pressão é sempre a mesma. Na Suíça com o Servette tínhamos uma pressão tremenda, poderiamos ficar fora da Europa. Aí, sim, uma carga emocional e de determinação da época muito grande. Aqui é uma questão de jogar na divisão acima ou abaixo. A pressão é inerente, os treinadores estão sempre no tribunal, amanhã é mais um julgamento", termina.

O Rapid Viena-SC Braga arranca esta quinta-feira, às 20h00.