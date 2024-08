Petit deixa Cuiabá alegando motivos pessoais

O Cuiabá anunciou, esta quarta-feira, a saída do treinador português Petit do comando técnico.

Segundo a nota oficial, o treinador de 47 anos "pediu para deixar o comando da equipa por motivos pessoais".

"Na tarde da última segunda-feira, em reunião com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, o treinador Petit explicou as razões que tornam insustentável a continuidade do trabalho. O técnico afirmou não ter mais condições de ajudar o clube e deixa o comando da equipa após a derrota por 5 a 0 para o Palmeiras e depois de quase quatro meses no cargo", pode ainda ler-se na nota.

Petit orientou o Cuiabá em 24 partidas, conseguindo sete vitórias. Deixa o clube em 19.º lugar do Brasileirão, a seis pontos da zona de manutenção.

O pedido de demissão surpreendeu a direção do clube, ainda segundo a mesma nota: "Ontem, o treinador conduziu o último treino e despediu-se da comissão técnica, de atletas e de outros funcionários do clube. O Cuiabá agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte no decorrer das carreiras".