Liga decreta minuto de silêncio em homenagem a Eriksson

A Liga de Clubes decretou um minuto de silêncio nos jogos da quarta jornada da I e II Liga em homenagem a Sven-Göran Eriksson.

O antigo treinador do Benfica morreu na segunda-feira, aos 76 anos de idade.

Eriksson afastou-se do futebol em fevereiro de 2023 por motivos de saúde. Era, na altura, diretor desportivo do IF Karlstad. Um ano depois, em janeiro deste ano, revelou numa entrevista à rádio sueca P1 que tinha um cancro em estágio terminal e que, tendo em conta o diagnóstico, teria no máximo um ano de vida.

O ex-treinador do Benfica foi recebido na Luz em abril para uma homenagem durante o intervalo do Benfica-Marselha.

Treinou o Benfica durante cinco épocas, em duas passagens diferentes, entre 1982 e 1984 e, depois, entre 1989 e 1992. Foi três vezes campeão nacional, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Levou o clube encarnado a duas finais europeias, da Taça UEFA, em 1983, perdida para o Anderlecht, e na segunda passagem à final da Taça dos Campeões Europeus, em 1990, perdida para o AC Milan.

Treinou ainda o Goteborg, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester City, Al-Nasr, Guangzhou R&F e Shanghai SIPG. Foi selecionador da Inglaterra entre 2001 e 2006. Terminou a carreira de treinador em 2019 como selecionador das Filipinas.