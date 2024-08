Galeno, "o mais talentoso", e Gyokeres "que enche os olhos". O clássico aos olhos de Clayton

Menos de um mês depois, Sporting e FC Porto voltam a encontrar-se. O primeiro clássico do campeonato chega depois da Supertaça conquistada pelos dragões, que conseguiram uma reviravolta épica ante os leões que chegaram a estar com o troféu praticamente assegurado. Bola Branca conversou com Clayton, que representou os dois grandes e que antevê mais um grande clássico.

O antigo extremo viu o jogo da Supertaça, confessa que acompanha com muita atenção o futebol português -- onde representou também as cores do Santa Clara, Penafiel e Vitória de Guimarães -- e entrega algum favoritismo aos verde e brancos.

"O Sporting tem um conjunto de condições muito favoráveis: joga em casa, o treinador. O FC Porto perdeu mais do que ganhou e o Sporting manteve um nível alto, mesmo com as saídas. Vai ser um grande jogo, com o Sporting um pouco mais favorito pelo fator casa", entende o brasileiro.

Sobre os mais capazes de decidir no clássico, Clayton entrega a responsabilidade a Galeno no lado do FC Porto, jogador "que está mais amadurecido" e "o mais capaz de criar desequilíbrios". No lado do Sporting, claro, destaque para Gyokeres, que "enche os olhos porque é um definidor nato", com Francisco Trincão a correr por fora, mas não muito. "O Trincão está mais maduro, está ali a inventar e a criar e, para mim, vai fazer uma boa época", perspetiva.

Clayton admite que não teve grande "destaque" na passagem por Alvalade, por ter coincidido com "o início do jejum" leonino, mas guarda o "carinho" e o "respeito" pelo clube que "lhe deu todas as condições" e pelos adeptos exigentes que tornaram o clube "no que é" hoje". E hoje, para o brasileiro, o leão está rampante.

" O Sporting está hoje mais firme, com mais poder do que no meu tempo. Aquela massa associativa só merece um Sporting forte e competitivo. Com este treinador, tem-se mostrado mais capaz e mais duro", conclui.

Quatro épocas de azul e branco vestido dão a Clayton propriedade para falar sobre o que significa jogar pelo clube da Invicta. Apesar das dificuldades financeiras, o antigo jogador acredita em Vítor Bruno e André Villas-Boas e confia que o FC Porto voltará, mais cedo do que mais tarde, ao normal.



"Quando se entra no FC Porto, entra-se sabendo que os desafios são para os grandes. Mesmo contratando menos ou com menor expressão, os jogadores têm prazer em jogar naquele clube. Mantém-se a mística e a alma. Acredito que o Porto mantém a estrutura forte, bem dirigido e que vai voltar ao normal em pouco tempo", prevê.

Questionado sobre por que cor vai sofrer mais no clássico de Alvalade, Clayton admite a "admiração e o carinho" pelo Sporting, mas o coração é azul e branco. "Carrego o Porto na alma, vou torcer pelo Porto, mas que tenhamos um grande clássico", pede Clayton.

O primeiro clássico do campeonato está marcado para este sábado, em Alvalade. Partida que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.